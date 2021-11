FC Porto sob suspeita: transferência de 5 jogadores na mira da justiça

O Ministério Público está a investigar as comissões de mais de 20 milhões de euros no universo do FC Porto, o dinheiro relacionado com os direitos televisivos e com a transferência de jogadores.

Segundo o Jornal de Notícias, na mira da investigação estão as transferências de cinco jogadores, o que levou na segunda-feira, a dezenas de buscas no Porto e em Lisboa.

Na mira da justiça estão as transferências de Éder Militão, Felipe, Ricardo Pereira, Quintero e Tiquinho Soares do FC Porto para os clubes estrangeiros entre 2017 e 2020.

Os negócios tiveram como intermediários os empresários Pedro Pinho, Bruno Macedo e Alexandre Pinto da Costa, suspeita o Ministério Público. O filho do presidente do FC Porto recebia uma percentagem das comissões, num esquema que seria do conhecimento de Pinto da Costa.

A SAD do Porto garante que colaborou com os investigadores, cujo trabalho visou a apreensão de documentos.

As 33 buscas no Porto e em Lisboa, estenderam-se ao Banco Carregosa e às casas de Alexandre Pinto da Costa e Pedro Pinho.



SÉRGIO CONCEIÇÃO REAFIRMA CONFIANÇA NO CLUBE E NO PRESIDENTE



O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, reafirma total confiança no clube e espera que o presidente "não seja julgado em praça pública".

Com serenidade, a aguarda o desenrolar das investigações, a equipa está focada no jogo frente ao Liverpool.

