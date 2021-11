Liga dos Campeões: a entrevista a Deco, ex-jogador do Barcelona

Os enviados especiais da SIC a Barcelona juntam-se entrevistaram, exclusivamente, o antigo jogador do Benfica e do Barcelona, e também internacional português, Deco.

O jogador regressou a Camp Nou para integrar o departamento de scouting dos blaugrana.

O ex-futebolista é agora responsável pelos mercados português e brasileiro do clube da Catalunha.

A entrevista é realizada pelo jornalista Nuno Luz.

A breve passagem de Deco pelo Benfica

Vindo do CSA, do Brasil, Deco assinou contrato com o Benfica em 1997.

Contudo, o jogador viria a ser emprestado ao Alverca e, no ano seguinte, ao Salgueiros, de onde seguiria para o FC Porto.

