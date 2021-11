Diogo Jota bisa na goleada do Liverpool sobre o Southampton

Diogo Jota esteve, este sábado, em destaque na goleada caseira do Liverpool sobre o Southampton, ao marcar os dois primeiros golos da partida.

O jogador português inaugurou o marcador aos 2 minutos, após assistência de Andrew Robertson. Meia hora depois bisou na partida, após passe de Mohamed Salah, e chegou aos 8 golos em 16 jogos esta temporada ao serviço dos "reds".

O terceiro golo da equipa de Liverpool surgiu aos 37 minutos por intermédio de Thiago Alcântara. O espanhol marcou pelo segundo jogo consecutivo, depois de ter deixado a sua marca no jogo de quarta-feira, frente ao FC Porto para a Liga dos Campeões.

O defesa central Virgil Van Dijk foi o autor do quarto e último golo. Aos 52 minutos, o holandês voltou aos golos, depois de ter estado mais de um ano sem faturar. Recorde-se que o defesa sofreu uma lesão em outubro do ano passado que o afastou dos relvados durante cerca de 10 meses.

Com este triunfo, o Liverpool segue no segundo lugar da Liga Inglesa, com 28 pontos, atrás do líder Chelsea, que tem 29 e menos um jogo.

