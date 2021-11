Deco tentou comprar a SAD do Vitória de Guimarães por duas vezes. O jornal Público avança esta sexta-feira que o antigo jogador propôs à direção de Júlio Mendes ficar com a maioria do capital, mas o negócio nunca chegou a acontecer.

A ligação entre Deco e a antiga direção do clube era estreita e as tentativas de compra de capital da SAD foram feitas por via direta e indireta. Primeiro, tentou comprar a parte de Mário Andrade Ferreira, mas a proposta de 8,5 milhões de euros foi rejeitada pelo acionista maioritário, em 2016.

Depois disso, foi assinado um acordo entre a direção do Vitória e Mário Ferreira onde foram fixados prémios para os membros da direção no caso de ser acertada a venda de uma parte ou da totalidade das ações por um valor mínimo de oito milhões de euros.

No final de abril de 2019, Deco fez uma proposta para a aquisição dessa parte por 8,1 milhões de euros. Mário Ferreira voltou a rejeitar e, seis dias depois, a direção do Vitória apresentou a demissão.

Operação "Fora de Jogo"

As transferências de cinco jogadores estão a ser investigadas no âmbito da Operação Fora de Jogo. Esta quarta-feira à tarde, o escritório do antigo jogador de futebol Anderson Luís de Sousa, mais conhecido como Deco, está ser alvo de buscas.

Deco é apontado como suspeito nesta mega operação. Através da empresa D20, o antigo jogador do FC Porto presta atendimento de "alta qualidade técnica" a clubes nacionais e internacionais, tendo sido fundada em agosto de 2014.

