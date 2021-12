"Benfica é o ator secundário do reality show de Jorge Jesus"  

Vasco Mendonça nunca concordou com o regresso de Jorge Jesus ao Benfica.

À SIC notícias, o adepto do clube das "águias" diz que não compreende o silêncio do presidente Rui Costa. Afirma ainda que não é a primeira vez que Jesus põe os seus interesses à frente dos do clube.

Jorge Jesus está de saída do Benfica, segundo apurou a SIC. A saída do treinador de 67 anos do clube da Luz deverá ser oficializada nas próximas horas.

