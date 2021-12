Jesus não quer indemnização mas vai continuar a receber salário do Benfica

Jorge Jesus está de saída do Benfica e, segundo o que a SIC conseguiu apurar, não vai receber indemnização.

O treinador não vai querer uma indemnização, mas vai continuar a receber o salário do Benfica até assinar por outro clube. A partir desse momento, o clube da Luz não terá de pagar mais nada.

Jorge Jesus já não vai orientar o treino desta terça-feira. Nélson Veríssimo, que estava ao serviço da equipa B, foi chamado de urgência a Lisboa e vai assumir o comando da equipa no treino da tarde, assim como no jogo de quinta-feira frente ao FC Porto.

Na manhã desta terça-feira, pouco antes do início do início do treino, os jogadores começaram a sair do centro de estágio no Seixal. O primeiro foi André Almeida, o capitão da equipa, seguido de 10 a 15 jogadores, incluindo Pizzi. A saída do treinador surge num momento de tensão no clube, que terá alastrado ao balneário.

O Flamengo já não é opção para Jorge Jesus. Nesta altura, Paulo Sousa continua a ser o nome em cima da mesa, apenas dependente da desvinculação da seleção da Polónia. No entanto, o despedimento de Cuca do Atlético Mineiro pode significar uma "janela de oportunidade para Jorge Jesus no Brasil".

