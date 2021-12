Jorge Jesus estará de saída do Benfica, segundo apurou a SIC. A saída do clube deverá ser oficializada em breve.

O treino desta manhã, no centro de estágios do Seixal, foi cancelado. Nélson Veríssimo, que estava ao serviço da equipa B, já foi chamado de urgência a Lisboa e vai assumir o treino da tarde, assim como o jogo de quinta-feira frente ao FC Porto.

A cinco minutos do início do treino, os jogadores começaram a sair do centro de estágios. O primeiro foi André Almeida, o capitão da equipa, seguido de 10 a 15 jogadores, incluindo Pizzi, como testemunhou Marta Sobral, repórter da SIC no local.

O presidente do Benfica e Jorge Jesus têm uma reunião marcada para esta terça-feira, a dois dias do próximo clássico com o FC Porto.

A saída do treinador surge num momento de tensão no clube, que terá alastrado ao balneário.

Esta segunda-feira Pizzi esteve a treinar à parte do grupo. Os jornais desportivos avançam que a ordem de afastamento terá sido dada por Jorge Jesus, que não terá gostado de algumas palavras do médio, depois da derrota por 3-0 no estádio do Dragão.

