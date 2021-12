Duas declarações e um abraço: o adeus de Jorge Jesus ao Benfica

Jorge Jesus já não é o treinador do Benfica. A saída do técnico de 67 anos do clube da Luz foi oficializada esta terça-feira pelas "águias".

O Benfica "chegou a acordo" com Jorge Jesus "para a rescisão do contrato (...) com efeitos imediatos", lê-se num comunicado enviado à CMVM, que refere também que Nélson Veríssimo "assume, até ao final da presente temporada, as funções de treinador da equipa principal de futebol".

Numa curta declaração à imprensa, no Seixal, o dirigente máximo dos "encarnados" limitou-se a confirmar o "acordo para rescisão do contrato" e acrescentou que foi alcançado "com a mesma lealdade e seriedade" que pautou a relação de ambos durante a segunda passagem do técnico pelo Benfica.

"Não era este o desfecho que ambos ambicionávamos, como é óbvio. Trabalhámos arduamente para chegar ao fim deste ano com os objetivos cumpridos. Mas com a mesma frontalidade com que sempre estivemos juntos, chegámos à conclusão que este dia acabou por ser melhor para ambas as partes", afirmou Rui Costa na sala de imprensa do Benfica Futebol Campus.

Jorge Jesus justificou a saída do clube por querer ser "uma solução e não um problema".

"Vim para o Benfica sempre a pensar que sou uma solução e não um problema. Para aquilo que são os interesses do clube e o que é o melhor para todos, achei também por bem que esta decisão fosse a melhor para ambas as partes", explicou o técnico, sem responder a quaisquer perguntas.

Sobre o futuro, Jesus não adiantou se tem propostas de algum clube, mas, antes de frisar que teve "muita honra em voltar a defender os interesses do Benfica", assumiu que a sua vida vai "continuar como sempre, a trabalhar com amor e paixão".

A despedida do técnico do clube da Luz foi selada com um abraço entre ambos.

SAIBA MAIS