Sérgio Conceição deixa críticas à SAD do FC Porto

Na antevisão do jogo frente ao Bayer Leverkusen, Sérgio Conceição deixou uma indireta à SAD do FC Porto sobre a gestão feita pela administração. O treinador considera que o lado financeiro não tem correspondido ao sucesso desportivo.

Sérgio Conceição reitera que o grande objetivo do conjunto da Invicta passa pela vitória e não apenas pelo empate. O técnico ambiciona trazer de Leverkusen os três pontos, uma vez que a vitória “é extremamente importante” a nível desportivo e também financeiro.

O treinador dos "dragões" garante que trabalha arduamente com foco no sucesso coletivo, algo que refere ter vindo a atingir tanto no passado mais distante, como na época passada, na qual conquistou três títulos.

Em relação à importância financeira que a Liga dos Campeões representa para os cofres “azuis e brancos”, Sérgio Conceição descarta a possibilidade dessa ser uma preocupação pessoal, visto que esse aspeto é da responsabilidade “de quem se ocupa disso”, afirma.

O técnico deixou um recado à SAD do FC Porto, dizendo que o sucesso desportivo e e a evolução dos jogadores "não tem correspondido" à gestão financeira da administração.