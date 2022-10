"Não há bipolaridade": Conceição nega comportamentos contraditórios do FC Porto entre competições

O treinador Sérgio Conceição descartou esta segunda-feira que o FC Porto apresente comportamentos contraditórios nas diferentes provas, na véspera da receção aos alemães do Bayer Leverkusen, na terceira ronda da Liga dos Campeões de futebol.

"Não há bipolaridade nenhuma. Fizemos maus jogos e outros bons na I Liga portuguesa, tal como uma boa partida em Madrid [derrota por 1-2] e uma má frente ao Club Brugge [goleada por 0-4]. O importante aqui é o jogo de amanhã e deixar para trás o passado recente, que não nos leva a nada. Não podemos claramente nesta competição cometer os erros que já cometemos", evidenciou o técnico, em conferência de imprensa.

O FC Porto, quarto e último classificado, ainda sem pontos, recebe o Bayer Leverkusen, segundo, com três, na terça-feira, às 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo da terceira jornada do Grupo B da 'Champions', com arbitragem do inglês Anthony Taylor. À mesma hora, o tricampeão belga Club Brugge, que lidera de forma surpreendente a 'poule', com seis pontos, recebe os espanhóis do Atlético de Madrid, terceiro, com três.