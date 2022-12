Ronaldo a caminho da Arábia Saudita? Piers Morgan diz que é "mentira"

Continua a grande dúvida em torno de Cristiano Ronaldo: afinal para onde vai jogar o capitão da seleção nacional? A Marca dá como certo que é no Al-Nassr da Arábia Saudita mas o jornalista britânico, Piers Morgan, nega a notícia do jornal espanhol.

O jornalista britânico é próximo de Cristiano Ronaldo e foi o escolhido pelo internacional português para a entrevista que todos esperavam e que tanto deu que falar.

Piers Morgan desmente o jornal Marca que dá como fechado o negócio entre Ronaldo e o Al Nassr da Arábia Saudita. “Outra vez, é mentira”, escreve o jornalista através da sua conta do Twitter.

Há dias que a publicação espanhola fala desta possibilidade. que entretanto confirmou. Diz que Cristiano Ronaldo vai assinar contrato por duas épocas e meia e que vai ganhar 200 milhões de euros por temporada.

Ronaldo é nesta altura um jogador livre e está no Mundial com a seleção nacional e por lá, garante o selecionador, não há conversas sobre o futuro do capitão.

A ser verdade a notícia da Marca, o número sete de Portugal tornar-se-ia no jogador mais bem pago do mundo, com um ordenado equivalente ao de Messi, Mbappé e Neymar juntos.

Mas isso representa abdicar do futebol europeu e da Liga dos Campeões, onde Ronaldo quer voltar a jogar.

Com 37 anos já representou Sporting, Manchester United em dois momentos, Real Madrid e Juventus. Falta agora saber qual será o próximo destino.