Do Santos para o mundo: o percurso do "rei" Pelé entre as quatro linhas

Pelé foi considerado o melhor jogador do século XX, ganhou três campeonatos do mundo pelo Brasil, o primeiro deles com apenas 17 anos. Marcou centenas de golos e mudou o futebol. Foi uma das figuras mais relevantes de sempre no desporto.

Edson Arantes do Nascimento era uma estrela no Brasil. Com apenas 15 anos já jogava na equipa principal do Santos, aos 16 já tinha sido o melhor marcador do campeonato brasileiro. A sua história ficou marcada por recordes e grandes feitos.

Recorde o percurso da lenda do futebol, que morreu esta quinta-feira, aos 82 anos.