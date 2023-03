Declarações de Nélson Évora sobre Pedro Pichardo "são de uma extrema infelicidade"

A relação entre Nélson Évora e Pedro Pichardo piorou e as respostas têm subido de tom. Nélson Évora diz que Pichardo foi comprado para dar resultados imediatos ao atletismo nacional e volta a criticar o processo de naturalização. Pichardo reagiu nas redes sociais, de forma dura, e em exclusivo à SIC o pai do campeão mundial do triplo salto respondeu sem meias palavras às acusações.

O comentador da SIC, Pedro Fatela, diz que a questão da nacionalidade de Pichardo pode ser defendida, mas adianta que "não foi cometida nenhuma ilegalidade": "Tudo foi cumprido de acordo com as normas".

Sobre as declarações de Nélson Évora, afirma que são de "uma extrema infelicidade".

Lembra ainda que, desde 2018, ano em que se concretizou o processo de nacionalização, Évora "teve declarações deselegantes, provocatórias e até ofensivas para Pichardo, e sem qualquer razão".

Para o comentador da SIC, este episódio "mancha a imagem dos atletas, do atletismo e do desporto português".

"É uma disputa sem sentido e, na minha perspetiva, a única e exclusiva responsabilidade é de Nélson Évora."

Pedro Fatela defende ainda que as críticas à Federação Portuguesa de Atletismo e ao Benfica, antigo clube do atleta, mostram uma "falta de gratidão" de Nélson Évora.