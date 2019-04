Devido à greve dos motoristas de matérias perigosas, os controladores aéreos espanhóis têm estado a avisar os pilotos e as companhias aéreas para as falhas no combustível.

Na rede social Twitter dão conta de que vários voos já foram desviados para Santiago de Compostela depois de descolarem de Portugal.

"A greve nos transportes no país luso está a limitar a capacidade de resposta nos aeroportos", pode ler-se numa das publicações.