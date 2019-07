Lufthansa tem prejuízo de 116 milhões de euros no 1.º semestre deste ano

A Lufthansa anunciou hoje um prejuízo de 116 milhões de euros no primeiro semestre, contra um lucro de 713 milhões no mesmo período do exercício anterior, penalizada por provisões para risco na Alemanha e pelo aumento do custo de combustíveis.

A companhia aérea alemã faturou 17.523 milhões de euros, mais 3% que nos seis meses do ano passado, e o resultado operacional caiu para 417 milhões de euros, menos 60% na comparação com idêntico período do exercício de 2018.

No segundo trimestre, a companhia aérea manteve-se na "zona do lucro", mas com uma queda no resultado operacional (-24%), para 761 milhões de euros, isto é, 70% do resultado líquido (226 milhões de euros de euros).

Lufthansa prevê que o mercado europeu seja afetado pela guerra de preços, que se espera pelo menos dure até finais deste ano.

O diretor Financeiro da Lufthansa, Ulrik Svensson, referiu ainda que os resultados estão também a ser influenciados pela "forte concorrência na Europa" e pelo "elevado excesso de capacidade".

"Os voos entre a Alemanha e a Áustria têm sido muito afetados", salientou.

A transportadora viu ainda os resultados líquidos afetados negativamente, no período em análise, pelos custos do combustível que subiram 16%, para 3.225 milhões de euros.

Lufthansa já reviu em baixa em meados de junho as suas previsões para este ano, prevendo obter um resultado operacional entre 2.000 e 2.400 milhões de euros, contra um valor entre 2.400 e 3.000 milhões de euros anteriormente avançado.



Lusa