Motoristas recusam proposta do Governo e mantêm a greve

Os motoristas de matérias perigosas recusaram a proposta do Governo e mantêm a greve de segunda-feira. A reunião de ontem entre sindicatos e Executivo não produziu qualquer efeito. Hoje é a vez dos patrões reunirem com o Governo, mas já avisaram que só negoceiam se a greve for desconvocada.

O Governo tenta aproximar as partes em conflito e evitar a greve da próxima segunda-feira mas, ao que tudo indica, a paralisação vai mesmo avançar.



À entrada para a reunião desta manhã, os patrões avisam que não negoceiam com quem promete parar e os sindicatos ligados à CGTP dizem que não é necessário um novo contrato coletivo de trabalho.



Ontem, os sindicatos independentes sairam da reunião com o Executivo sem grandes expectativas.