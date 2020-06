Entre 60 a 80% do emprego no mundo em risco devido à pandemia 

Quase metade da força de trabalho no mundo pode estar em risco com o aumento do desemprego gerado pela pandemia de Covid-19.

O alerta é das Nações Unidas e da OIT - Organização Internacional do Trabalho - que revelam que há quase 1.600 milhões de pessoas na chamada economia informal. Apontam ainda para quebras nos rendimentos de mais de 60% dos trabalhadores dos países desenvolvidos e de 80% em África ou no Sudeste Asiático.

Só na Índia por exemplo, mais de 100 milhões de pessoas serão empurradas para a pobreza extrema devido à crise pandémica.