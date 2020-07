CMVM suspende ações da EDP e EDP Renováveis

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) suspendeu as ações da EDP e da EDP Renováveis "aguardando a divulgação de informação relevante ao mercado", de acordo com dois comunicados, publicados no 'site' do regulador.

"O Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) deliberou, nos termos do artigo 214.º e da alínea b) do n.º2 do artigo 213º do Código dos Valores Mobiliários, a suspensão da negociação das ações EDP - Energias de Portugal, S.A. e seus derivados, aguardando a divulgação de informação relevante ao mercado", indicou a entidade, publicando um comunicado semelhante para a Renováveis.

Estes anúncios surgem no dia em que se soube que o juiz Carlos Alexandre decidiu validar a suspensão de funções de António Mexia, presidente da EDP e João Manso Neto, que lidera a EDP Renováveis.

Pedro Nunes

Trata-se de uma medida de coação imposta pelo juiz titular do processo que tinha sido proposta pelo Ministério Público (MP). Os arguidos estão também proibidos de contactar entre si e de entrar nas instalações da energética.

A defesa de António Mexia já tinha considerado "ilegais" as medidas de coação propostas pelo MP. Também a defesa de Manso Neto tinha tentado afastar o juiz Carlos Alexandre como titular da instrução criminal do caso EDP, por classificar as suas primeiras decisões nos autos do caso como "parciais".

"NÃO ME SURPREENDE QUE TENHA SIDO ESTE O DESFECHO"

José Gomes Ferreira não ficou surpreendido com a decisão do Ministério Público. Considera que depois da investigação levada a cabo, era expectável que o desfecho fosse este.