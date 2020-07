Presidente da EDP suspenso de funções

O presidente da EDP, António Mexia, e João Manso Neto foram suspensos de funções, no âmbito do processo das rendas excessivas da EDP. Mexia vai ainda ter que pagar uma caução de 2 milhões de euros.

Ambos estão também proibido de entrar nas instalações da energética.

O inquérito do Ministério Público investiga os procedimentos relativos à introdução no setor elétrico nacional dos Custos para Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC), tendo António Mexia e João Manso Neto sido constituídos arguidos em junho de 2017 por suspeitas de corrupção ativa e participação económica em negócio.

ANTÓNIO COTRIM

O processo das rendas excessivas da EDP está há cerca de oito anos em investigação no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).