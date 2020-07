TAP recebe primeira tranche de ajuda pública

A TAP recebeu esta sexta-feira a primeira tranche da ajuda pública, no valor de 250 milhões de euros.

A transferência foi feita horas depois do Governo ter aprovado, em Conselho de Ministros extraordinário, o apoio estatal à companhia.

Uma ajuda que pode chegar, no total, aos 1.200 milhões de euros.

O Estado e David Neeleman assinaram hoje o acordo para a compra da participação de 22,5% do acionista norte-americano na TAP.

O Estado paga 55 milhões de euros a Neeleman e torna-se acionista maioritário da empresa, ao ficar com 72,5%.

O comunicado enviado esta sexta-feira ao regulador dos mercados dá conta de que, com o acordo assinado, está aberta a porta para o empréstimo público do Estado à TAP.

Horas depois, o Conselho de Ministros aprovou a concessão do empréstimo.

"O Conselho de Ministros aprovou hoje, por via eletrónica, a concessão de um empréstimo à Transportes Aéreos Portugueses, S.A. (TAP), no montante máximo de 1.200 milhões de euros, em conformidade com a decisão da Comissão Europeia [...] de 10 de junho de 2020, bem como as minutas dos respetivos contratos de financiamento e acordo complementar", indicou, em comunicado, o Governo.