Mais de 407 mil pessoas estão desempregadas em Portugal

O número de desempregados em Portugal aumentou 37% em comparação com o mesmo período do ano passado, o que indica que existem neste momento 40.302 mil pessoas desempregadas, avança o jornal ECO.

Estes dados representam mais de 110 mil inscritos do que em julho de 2019.

Apesar de uma diminuição no mês de junho, o número de desempregados inscritos no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) voltou a aumentar mais 0,2% tendo em conta o mês junho.

De acordo com o relatório do IEFP, divulgado estsa quinta-feira, "no fim do mês de julho de 2020, estavam registados, nos Serviços de Emprego do Continente e Regiões Autónomas, 407 302 indivíduos desempregados, número que representa 74,5% de um total de 546 846 pedidos de emprego.

O total de desempregados registados no País foi superior ao verificado no mesmo mês de 2019 (+110 012 ; +37,0%) e face ao mês

anterior(+637 ; +0,2%).

O Relatório indica ainda que "a nível regional" a região do Algarve é a que apresenta um aumento "mais pronunciado", com uma subida de 216,1%.