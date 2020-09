Das sete novas rotas criadas pela TAP apenas uma tem origem no Porto

A companhia aérea portuguesa TAP pretende incluir até ao próximo ano sete novas rotas para destinos turísticos, sendo que seis terão partida do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e apenas um do aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.

Do Porto a TAP só irá incluir um novo destino turístico, em dezembro, para a ilha do Sal.

Nuno Botelho, presidente da Associação Comercial do Porto, mostrou-se indignado com esta situação, apontando críticas à administração da companhia aérea e ao Governo, acusando o executivo de se "demitir de ter qualquer opinião nas decisões estratégicas de retoma de voos da TAP", avança o Jornal de Notícias.

O empresário considera inútil o dinheiro até agora injetado na TAP.

