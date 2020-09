Marcelo espera que parceiros da esquerda viabilizem Orçamento do Estado para 2021

O Presidente da República disse esta quarta-feira que é muito importante que o Orçamento do Estado para 2021 seja aprovado e que, o mais natural, é que seja viabilizado pelos partidos de esquerda.

Marcelo Rebelo de Sousa lembra que os parceiros do Governo vá viabilizaram vários orçamentos e que se espera o mesmo aconteça com este, para que possa entrar em vigor a 1 de janeiro de 2021.

Jerónimo de Sousa ameaça não aprovar Orçamento

Jerónimo de Sousa avisou o Governo que se o próximo Orçamento do Estado for "mais do mesmo", não pode contar com o PCP. É a resposta do Partido Comunista a nova dramatização do Governo nas negociações com os partidos de esquerda.

Duarte Cordeiro, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, exigiu um compromisso aos antigos parceiros e repetiu: o país não pode somar uma crise política a uma crise económica e social.

Votação na generalidade marcada para 28 de outubro

A votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2021, que entrará no parlamento em 12 de outubro, foi esta quarta-feira marcada para 28 desse mês e a votação final global para 27 de novembro.

A conferência de líderes parlamentares aprovou hoje o calendário de apreciação do Orçamento do Estado do próximo ano, que arrancará com audições na generalidade dos ministros das Finanças e do Trabalho, marcadas para 23 e 26 de outubro, respetivamente.

Segue-se o debate na generalidade em plenário da Assembleia da República em 27 e 28 de outubro, dia em que será feita a primeira votação, na generalidade.