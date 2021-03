Ministro das Infraestruturas garante que não quer nacionalizar a Groundforce

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, garantiu que não quer nacionalizar a Groundforce.

"Não está em causa querermos nacionalizar a companhia. Aquilo que nós queremos é criar soluções para que se paguem os salários dos trabalhadores da Groundforce sem estar a criar um problema maior à TAP", afirmou.

Em conferência de imprensa, no Ministério das Infraestruturas e da Habitação, o responsável disse que a garantia das ações é uma exigência razoável e que não pode deixar a TAP desprotegida.

Acrescentou também que a TAP tem feito "um grande esforço para apoiar a Groundforce", mas chegou um momento em que "não pode continuar a fazer adiantamentos sem ter garantias".

A Pasogal, de Alfredo Casimiro, detém 50,1% da Groundforce e a TAP 49,9%.

Negociações recuaram

As negociações sobre o pagamento dos salários em atraso na Groundforce entre o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e o acionista maioritário, Alfredo Casimiro, recuaram.

Na manhã desta quinta-feira, estava praticamente fechado o acordo, mas, ao que a SIC apurou, as negociações recuaram durante a tarde.

Alfredo Casimiro admitiu entregar ações da Groundforce à TAP, mas rejeitou perder o controlo da companhia caso não consiga pagar o empréstimo no futuro. Isto é, entrega as ações, mas sem os respetivos direitos de voto e sem abdicar do cargo de presidentes.