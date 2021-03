Groundforce. "Sabemos que há dinheiro para pagar, haja vontade do senhor acionista maioritário"

Os trabalhadores da Groundforce realizam hoje mais um protesto, desta vez em frente ao Ministério das Infraestruturas, em Lisboa. Às 13:00, a comissão de trabalhadores e o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos vão reunir-se.

Luísa Borba, da comissão dos trabalhadores, considera lamentável que não tenha havido acordo.

"É de lamentar a postura do acionista maioritário da Groundforce que no dia anterior disse que estava disponível para dar as ações e desbloquear a situação, e inclusivamente pede desculpa aos trabalhadores, e no dia a seguir volta com a palavras a trás, dá as ações, mas quer ficar à frente da empresa. É um total desrespeito pelas pessoas que ao longo destes anos lhe têm dado tanto dinheiro a ganhar, a custo zero", afirma.