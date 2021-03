Parecer sobre venda de barragens da EDP defendia impossibilidade do negócio em nome do interesse público

A autorização do Ministério do Ambiente que permite a mudança de mãos de cinco barragens concessionadas à EDP ignorou um parecer que alertava para a existência de um processo judicial que pode alterar os prazos da própria concessão. Nesse parecer defendia-se a impossibilidade do negócio em nome do interesse público.

Em julho, Maria Felisbina Quadrado, a diretora de departamento da agência, deixou várias notas relevantes como: "os aproveitamentos hidroelétricos

representam muito mais que um simples negócio da energia"; a Agência Portuguesa do Ambiente não poderia estar "em condições de autorizar a transmissão (...) das barragens da EDP"; lembrou que estava "em causa o não cumprimento das medidas ambientais definidas", mas muito mais que isso havia uma questão de "interesse público" que não estava acautelada.

O despacho final do presidente da Agência Portuguesa do Ambiente faz tábua rasa do assunto. O ministro Matos Fernandes e a APA afirmam que o parecer é de julho e entretanto foram resolvidas as dúvidas. Mas não disponibilizaram o documento e muito menos a posição final da diretora de departamento que subscreveu a oposição.