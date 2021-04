Novo Banco. As seis questões do Bloco de Esquerda a Cavaco Silva

O Bloco de Esquerda (BE) quer que o ex-Presidente da República Cavaco Silva revele o conteúdo das audiências a Ricardo Salgado, que aconteceram nos anos anteriores à queda do banco.

Esta é uma das seis questões que serão entregues, na tarde desta quarta-feira, na comissão de inquérito ao Novo Banco, e a que a SIC teve acesso. Cavaco Silva foi chamado a responder por escrito, por iniciativa do PS.

O BE quer também saber que contactos teve com o antigo presidente do BES e outros administradores do grupo; em que se baseou Cavaco Silva para, em vésperas de se conhecerem os prejuízos do BES, ter defendido a atuação do Banco de Portugal e a forma como preservou a solidez do sistema financeiro.

Os polémicos donativos de Ricardo Salgado e outros administradores não são esquecidos na lista de perguntas do Bloco, que quer informação detalhada sobre os valores, datas e financiadores da campanha presidencial de Cavaco Silva.

O antigo Presidente não chegou a ser ouvido na anterior comissão de inquérito, criada para avaliar o colapso do BES. Em 2015, os requerimentos apresentados pela Esquerda acabaram chumbados pelo PSD e CDS. Desta vez, o pedido de esclarecimento apresentado pelo PS avançou e o antigo chefe de Estado irá responder por escrito às perguntas enviadas pela comissão de inquérito.

Os socialistas deverão entregar, até ao final das semanas na Comissão de Inquérito ao Novo Banco, as perguntas que querem remeter ao ex-Presidente da República. O Bloco de Esquerda preparou também seis questões que os deputados querem ver esclarecidas.