O CEO do Novo Banco garante que Luís Filipe Vieira não é o segundo maior devedor do banco. Num debate da SIC Notícias e do Expresso, o Presidente da Comissão Executiva da CGD diz que é um desafio reconstituir a confiança dos portugueses na banca.

Do debate fez também parte Paulo Macedo, da Caixa Geral de Depósitos, que disse não ter dúvidas que casos como o do Novo Banco minam a confiança dos portugueses na banca.

Miguel Maya, CEO do Millenium BCP, criticou os custos que os bancos têm de pagar ao fundo de resolução por causa do antigo BES.

Outro dos temas em debate foi a recuperação pos-pandemia e o peso das moratórias, mas os banqueiros estão otimistas.