O presidente do Conselho de Administração do Novo Banco está esta quarta-feira a ser ouvido no Parlamento. A atribuição de prémios de gestão foi um dos temas abordados.

António Ramalho considera a questão uma "polémica perdida" e justifica que não são auto-atribuídos e apenas poderão ser pagos no final do período de reestruturação.

O CEO do Novo Banco diz ainda que a instituição deverá pedir mais de 100 milhões de euros ao Fundo de Resolução, relativos a 2021.