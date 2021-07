Greve da Groundforce leva ao cancelamento de perto de 200 voos durante a manhã

A greve da Groundforce está a afetar o funcionamento dos aeroportos portugueses. O aeroporto de Lisboa é o mais afetado, tendo sido cancelados 186 voos. Um número que continua a aumentar a cada hora. Sindicato fala em greve de 100%.

Devido ao aglomerado de passageiros, a ANA decidiu restringir a entrada no interior do edifício. A TAP está a distribuir panfletos aos passageiros, informando que poderão requerer alojamento caso o voo tenha sido cancelado. A companhia aérea disponibiliza também uma plataforma que as pessoas possam acompanhar o estado dos voos.

Até às 10:00 da manhã tinham sido cancelados 93 voos - entre 53 partidas e 40 chegadas no aeroporto de Lisboa. Até às 11:30, foram cancelados 165 voos - 77 chegadas e 88 de partidas.

"Devido à greve nos serviços de 'handling' da Groundforce, foram cancelados até ao momento, no aeroporto de Lisboa, 40 partidas e 53 chegadas", precisou fonte oficial da gestora das infraestruturas, adiantando que as companhias que operam com outras empresas de assistência que não a Groundforce, assim como as que operam no Terminal 2 do aeroporto de Lisboa "mantêm a sua operação".

Nos aeroportos do Porto, Faro, Funchal e Porto Santo a greve não regista, pelo menos até ao momento, impacto significativo, acrescentou. A TAP alerta que esta situação poderá manter-se durante todo o fim de semana.

“A TAP está com significativos constrangimentos em toda a sua operação prevista para o dia de hoje [sábado] e de amanhã [domingo], devido à greve de dois dias no serviço de assistência em terra da Groundforce, que se iniciou às 00:00 de 17 de julho. São expectáveis cancelamentos e atrasos nos voos assistidos pela Groundforce, sobretudo no aeroporto de Lisboa”, pode ler-se num comunicado enviado às redações.

Os funcionários do serviço de assistência em terra reivindicam o pagamento atempado dos salários e do subsídio de férias. Aconselham os passageiros a levar pouca bagagem para minimizar os impactos da greve.

Os sindicatos que representam os trabalhadores da Groundforce anunciaram greves para os dias 30 e 31 de julho e para os dias 1 e 2 de agosto.