Pilotos da TAP reúnem-se hoje para debater despedimento coletivo

Os pilotos da TAP reúnem-se este sábado em assembleia de empresa, convocada pelo Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC), para debater o despedimento coletivo anunciado de 35 profissionais e decidir se aceitam realizar voos em férias e folgas.

Numa convocatória enviada esta semana aos associados, a que a Lusa teve acesso, o sindicato explica que "a pedido expresso e urgente da direção do SPAC e tendo em conta a especial gravidade do momento laboral" que se atravessa, o presidente da mesa da assembleia-geral convocou a assembleia de empresa dos pilotos da TAP Air Portugal, "a reunir-se em sessão extraordinária", pelas 10:00 deste sábado, exclusivamente através de meios telemáticos.

A ordem de trabalhos da reunião conta com um primeiro ponto para "troca de informações sobre o processo de despedimento coletivo de 35 pilotos" e um segundo que se debruçará sobre uma deliberação para "aceitação/não aceitação de voos em folga/férias", segundo a missiva.

"A assembleia terá início à hora marcada, desde que se encontrem presentes, mais do que um quarto do número de associados, ou meia hora depois, com qualquer número de associados", indicou o SPAC.