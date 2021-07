Parte dos fundos europeus chega nos próximos dias a Portugal

O Governo assinou esta segunda-feira o Acordo de Financiamento com a Comissão Europeia, que dá acesso ao Plano de Recuperação e Resilência.

A primeira tranche deverá chegar dentro dos próximos dias. Serão mais de dois mil milhões de euros a entrar nos cofres, parte de uma fatia de 16,6 mil milhões que poderá aumentar.

Executar será a prioridade para os próximos cinco anos, com investimentos na saúde, educação, habitação e no funcionamento do Estado.