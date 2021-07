Plano de Recuperação e Resiliência foi tema chave no segundo dia de audições aos partidos em Belém

Marcelo Rebelo de Sousa recebeu, pelo segundo dia consecutivo, os partidos com assento parlamentar. Esta terça-feira foi a vez do PCP, CDS e BE.

Já com o Orçamento de 2022 em vista, os partidos antecipam aqueles que vão ser os pontos-chave.

O CDS não quer que se repitam os erros do passado, quando se fala em fundos comunitário. O PCP diz que as medidas sociais estão no centro das preocupações. Já o Bloco reflete sobre o que faltou na execução deste Orçamento do Estado.

Estas e outras preocupações, como o levantamento gradual das medidas restritivas, foram partilhadas com o Presidente da República, que irá

receber ainda o PS e o PSD, em Belém.

