Numa altura em que o preço da eletricidade no mercado grossista está a bater recordes, o ministro do Ambiente e da Ação Climática garante que o Governo tem condições para impedir um aumento no próximo ano.

Questionado pelos jornalistas, João Pedro Matos Fernandes diz que a situação é diferente de Espanha e que será possível, no próximo ano, contrariar a subida de preços.

"Temos muitas almofadas que estamos a usar para inibir o aumento do preço da eletricidade aos consumidores no próximo ano", afirmou.

