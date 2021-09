Governo passa a poder limitar margens de lucros das gasolineiras

O Parlamento aprovou, esta sexta-feira, a proposta de lei do Governo que permite limitar as margens de lucro dos combustíveis. O documento, aprovado na generalidade, contou com os votos a favor da esquerda e a abstenção do PSD.

Com a aprovação desta proposta de lei, o Executivo de António Costa ganha uma ferramenta para travar aumentos injustificados e limitar as margens de lucro das gasolineiras por períodos limitados.

Da esquerda veio a luz verde para a medida. Da direita, queixas sobre os impostos elevados. O secretário de Estado da Energia respondeu à direita para avisar que o investimento nas energias renováveis é a solução para o problema da subida do preço dos combustíveis.

Em discussão estiveram ainda as iniciativas sobre a energia que foram a apresentadas pelo PCP, pelo CDS e pelo Bloco de Esquerda. As três propostas acabaram chumbadas.