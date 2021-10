Subida do preço dos combustíveis: ministro da Economia diz que caminho é transição energética

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, explica que o aumento do preço dos cumbustíveis se deve ao crescimento do preço do petróleo e que "terá uma tendência de continuar nos próximos anos".

"É preciso assegurar a médio prazo que o país reduz os seus custos com a energia. Importamos muita energia e combustíveis fósseis", adianta o ministro da Economia.

Pedro Siza Vieira descartou uma descida dos impostos, esta segunda-feira, e reitera que o caminho é a transição energética, sendo importante trabalhar com um sistema "com menor intensidade carbónica".

