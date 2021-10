Empresas de transportes podem vir a fechar portas devido ao aumento dos combustíveis

As empresas de transporte de passageiros e mercadorias estão preocupadas com o aumento do preço de combustíveis. Com o aumento dos custos, algumas chegam a colocar a hipótese de ter de fechar portas.

Em Portugal há cerca de 400 empresas com licença de transporte pesado de passageiros. Depois da pandemia, o regresso do transporte escolar e do turismo era visto como uma forma de retomar a atividade. Mas a subida dos combustíveis vai ser um novo entrave.

A situação é semelhante para as empresas de transportes de mercadorias. O combustível representa cerca de 40% dos custos deste setor. Com o preço dos combustíveis a aumentar, alguns empresas poderão vir a fechar portas ou reduzir o número de trabalhadores.