Aumento do salário mínimo anunciado pelo ministro das Finanças não agrada a patrões nem sindicatos

O ministro das Finanças admitiu, esta terça-feira, que o salário mínimo vai aumentar no próximo ano. O valor da subida deverá ser superior a 30 euros. Nem os patrões nem os sindicatos estão satisfeitos com este aumento.

O compromisso do Governo era chegar aos 705 euros de salário mínimo nacional em 2022 e 750 em 2023. O Executivo ainda está a fazer as contas, mas sabe-se que a subida deverá estar em linha com a do último ano.

Do lado dos sindicatos, a UGT propõe que o ordenado mínimo chegue aos 715 euros. Já a CGTP vai mais longe e quer 850 euros.

À SIC, os patrões dizem estar disponíveis para uma atualização dos salários, mas pedem ao Governo que seja razoável e que repense os aumentos.