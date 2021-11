Ministro da Economia diz que é preciso cumprir Plano de Recuperação e Resiliência 

Apesar do Orçamento do Estado ter sido chumbado e perante a realização de eleições legislativas antecipadas, o ministro da Economia diz que o Governo tem de estar focado em cumprir as metas do Plano de Recuperação e Resiliência.

"Temos que concentrar os nossos esforços em cumprir as metas do Plano de Recuperação e Resiliência", afirmou o ministro, em declarações aos jornalistas, na Web Summit, em Lisboa.

"Qualquer que seja o Governo que saia destas eleições terá a necessidade de assegurar que não se perdeu tempo, nem se comprometeu o desembolso das verbas do PRR."

Siza Vieira garantiu ainda que "não vai baixar os braços e deixar de fazer aqui que precisa de ser feito".

