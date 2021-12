TAP: Ryanair está contra o plano de reestruturação e deixa críticas a Bruxelas

A Ryanair admite estar contra o plano de reestruturação da TAP e deixa uma crítica à Comissão Europeia por ter decidido apenas a cedência de 18 slots no aeroporto de Lisboa, isto é, as chamadas faixas horárias detidas pela companhia TAP.

O presidente da companhia aérea considera que não há qualquer justificação para conceder à TAP um auxílio estatal, que a protege da concorrência.

O plano de reestruturação prevê uma ajuda estatal de 2 mil e 550 milhões de euros e Bruxelas ainda autorizou mais 71 milhões de euros por causa da pandemia.

No plano ainda está prevista uma frota de 96 aviões e que a TAP rompa com a manutenção do Brasil, a Cateringpor e a Groundforce.

O secretário-geral do PCP não vê a aprovação por Bruxelas com bons olhos.

À direita, Francisco Rodrigues dos Santos assume que a TAP "voltou a provar que é uma birra do ministro Pedro Nuno Santos".

SAIBA MAIS