Investimento público no Serviço Nacional de Saúde cai mais de 30%

O investimento público no Serviço Nacional de Saúde (SNS) está a cair 33% em relação ao ano passado. De acordo com o último boletim da Direção-Geral do Orçamento (DGO), na primeira metade do ano apenas foram gastos 1,20 euros por cada 10 euros que o Governo tinha prometido investir no SNS. A notícia é avançada pelo semanário Expresso.

Os dados da DGO indicam que até julho de 2022, o SNS só investiu 68,5 milhões de euros, enquanto no mesmo período do ano passado foram aplicados 102 milhões de euros, o que se traduz numa média mensal inferior a 10 milhões de euros.

Apesar do Orçamento de 2022 para o setor da Saúde ser 2,5 vezes superior ao montante investido nesta área em 2021, o facto é que o investimento público está a cair 33% em relação ao ano passado.

Os dados da Direção-Geral do Orçamento sobre a contabilidade pública relativa aos primeiros sete meses do ano foram divulgados há uma semana.



Gastos do SNS entidades convencionadas do setor social e privado

No ano passado, o SNS pagou 718 milhões de euros às entidades convencionadas do setor social e privado, um acréscimo de 50% face a 2020, o primeiro ano da pandemia.

Do relatório anual de acesso aos cuidados de saúde, ressalta também a falta de comparência dos utentes nos rastreios da mama, cólon e reto.