"Espero que a União Europeia perceba que as crises não são permanentes, mas são recorrentes. Por isso, devemos ter um mecanismo permanente de resposta às crises e não estar a criar para cada crise um mecanismo transitório".

António Costa diz que a experiência dos últimos anos mostra que as crises não são permanentes, mas são recorrentes.

António Costa espera que as compras se concretizem ao longo dos próximos meses, para assegurar as reservas de gás a partir de 2024.

A União Europeia vai avançar com a compra conjunta de gás na primavera.

A medida já tinha sido anunciada na terça-feira por Ursula von der Leyen, mas foi esta quarta-feira explicada pela presidente da Comissão Europeia em detalhe aos deputados europeus.

A presidente da Comissão Europeia defendeu que o mecanismo ibérico para limitar o preço de gás na produção de eletricidade "merece ser considerado" ao nível da União Europeia (UE), garantindo analisar todas as soluções para baixar preços.

"O gás também faz subir os preços da eletricidade e aqui entra em jogo o modelo ibérico, [que] merece ser considerado ao nível da UE", declarou Ursula von der Leyen, falando num debate no Parlamento Europeu em antecipação do Conselho Europeu do final desta semana, que será marcado pela crise energética.