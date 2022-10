Terra alivia a carteira de quem vive no campo, na cidade corta-se nas refeições quentes

O aumento dos preços está a obrigar cada vez mais famílias a fazer escolhas, uma delas é já cortar na alimentação. Outras aliviam as dificuldades com o que se tira da terra. A SIC falou com famílias do Sul e Centro do país.

As dificuldades no Algarve

Há quem admita dificuldades em comprar carne, frutas e legumes, mas também quem já não coma refeições quentes por não ter dinheiro para o gás.

O supermercado é, por estes dias, toda a cozinha de Carlos Santos .Compra agora tudo feito, o que significa também fazer escolhas para fazer render o magro orçamento.

Não é o único a queixar-se: fazer compras passou a ser para muitos um exercício de cedências.

A ajuda de instituições de solidariedade está, para já, expectante. Meio milhão de pessoas recebem ajuda do Banco Alimentar, mas a realidade sugere este número já esteja a crescer.

Numa altura em que, com as dádivas a diminuir, são as próprias instituições que pedem ajuda para poder ajudar.