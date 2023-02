Economia

Estado, um dos maiores proprietários de imóveis é (também) o mais desleixado

SIC Notícias

A Associação Nacional de Proprietários considera que o primeiro passo para enfrentar a atual crise na habitação devia ser a recuperação do património do Estado, que está abandonado. Até porque, salienta, o Estado é um dos maiores proprietários do país mas também um dos piores exemplos.