Ex-Ministério da Educação abandonado: promessa de residência para estudantes por cumprir

A associação de proprietários considera que o primeiro passo que devia ser a recuperação do património do Estado que está abandonado. O Estado é um dos maiores proprietários do país e o caso de um antigo Ministério no centro de Lisboa é dos mais gritantes.

Desde fevereiro de 2018 que o Ministério da Educação se mudou para a Infante Santo, em Lisboa. O edifício da 5 de Outubro devia renascer como residência com 600 camas para estudantes.

No entanto, cinco anos depois são outros os ocupantes. Na vizinhança há quem apoie a petição, entregue na assembleia municipal para evitar a instalação da residência e também há quem defenda uma solução rápida para o ex-Ministério.

O edifício histórico foi integrado no "Plano Nacional do Alojamento do Ensino Superior" e as obras deveriam estar concluídas em 2025.

No país é um dos muitos edifícios que fazem parte do património do Estado fechado durante demasiado tempo.

Para a Associação Nacional de Proprietários, o programa "Mais Habitação" é uma incongruência de um proprietário que não cuida do que é seu.

O pacote de medidas do Governo está em consulta pública até 10 de março.