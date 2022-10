"Para a Igreja cada caso é uma derrota", responde D. José Ornelas a Marcelo

D. José Ornelas recusou-se esta quarta-feira a comentar diretamente as polémicas declarações do Presidente da República sobre o número de casos que chegaram à comissão que investiga os abusos na Igreja Católica.

Uma vez que termina no final do mês a recolha de depoimentos para efeitos estatísticos, D. José Ornelas apelou às vítimas para apresentarem denúncias à comissão independente.

Recolhidos mais de 424 testemunhos, Marcelo não considera número “particularmente elevado”

Na terça-feira, a comissão independente para o estudo de abusos sexuais revelou que recebeu, até ao momento, 424 testemunhos, sendo que a maioria dos crimes reportados já prescreveu.

Confrontado com estes números, o Presidente da República não se mostrou surpreendido e disse que não ser “particularmente elevado”.

"Há queixas que vem de pessoas de 90/80 anos que denunciam o que sofreram há 60, 70 ou 80 anos. O que significa que estamos perante um universo de milhões de jovens ou muitas centenas de milhares de jovens que se relacionam com a Igreja Católica, pelo que haver 400 casos não me parece particularmente elevado. Noutros países e com horizontes mais pequenos houve milhares de casos", afirmou.

As palavras de Marcelo Rebelo de Sousa não foram bem recebidas pelos partidos - e não só. Nas redes sociais, as declarações do chefe do Estado provocaram uma onda de indignação e algumas personalidades portuguesas também já as condenaram.

A polémica surge na sequência de uma outra que mereceu críticas de vários quadrantes. O Presidente da República telefonou a D. José Ornelas a informá-lo do envio de uma investigação por alegado encobrimento para o Ministério Público.