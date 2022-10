Na noite de quarta-feira, milhares de peregrinos juntaram-se num dos momentos mais simbólicos das cerimónias da última grande peregrinação do ano.

O Bispo de Leiria-Fátima aproveitou o momento para assegurar que a Igreja não fecha os olhos ao problema do abuso de menores.

O habitual Adeus a nossa senhora, realiza-se hoje nas cerimónias finais. Fátima fica à espera das peregrinações do próximo ano com as Jornadas Mundiais da Juventude.