Governo está a trabalhar "intensamente" para acolher refugiados oriundos do Afeganistão

Ministro da Defesa garante que o Governo está a trabalhar "intensamente" para acolher refugiados afegãos e outros estrangeiros residentes no Afeganistão.

"Há um trabalho intenso, coordenado neste momento pela senhora ministra do Estado e da Presidência, que envolve o Ministério da Defesa, naturalmente, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Ministério da Administração Interna e o próprio Ministério da Presidência, que têm todos responsabilidades diversas no que toca à retirada de estrangeiros e afegãos do país e sua receção em Portugal", garantiu Gomes Cravinho.