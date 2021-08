Afeganistão. ONU condena ataques em Cabul

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, convocou uma reunião com o Conselho de Segurança para a próxima segunda-feira, fim do prazo de evacuações. Em cima da mesa de discussões estará a situação preocupante que se vive no Afeganistão.

A ONU condena os ataques que ocorreram na tarde desta quinta-feira em Cabul.

"Este incidente sublinha a volatilidade da situação no terreno, no Afeganistão. Mas também fortalece a nossa determinação em continuar a proporcionar assistência urgente ao país", afirma o porta-voz Stephane Dujarric.

Veja também: