EUA terminam missão no Afeganistão ao fim de 20 anos. Tropas abandonaram o país

Os militares norte-americanos abandonaram o Afeganistão esta segunda-feira, informou o Pentágono. Os Estados Unidos terminam assim a missão no Afeganistão, ao fim de 20 anos.

O último avião C-17 descolou do aeroporto de Cabul às 20:29 (hora de Lisboa). Para trás, a torre de controlo ficou sem qualquer controlador.

Numa declaração aos jornalistas, o general Kenneth McKenzie, o líder do Comando Central dos Estados Unidos, revelou que desde 14 de agosto os Estados Unidos e aliados retiraram mais de 123 mil civis do Afeganistão.

A missão termina ao fim de 20 anos, no dia em que o Daesh-K reivindicou o lançamento de seis rockets. O alvo era o aeroporto de Cabul, mas foram intercetados por forças dos Estados Unidos.

O que se passa no Afeganistão?

Os talibãs conquistaram Cabul em 15 de agosto, concluindo uma ofensiva iniciada em maio, quando começou a retirada das forças militares norte-americanas e da NATO.

As forças internacionais estavam no país desde 2001, no âmbito da ofensiva liderada pelos Estados Unidos contra o regime extremista (1996-2001), que acolhia no território o líder da Al-Qaida, Osama bin Laden, principal responsável pelos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001.

A tomada da capital pôs fim a uma presença militar estrangeira de 20 anos no Afeganistão, dos Estados Unidos e aliados na NATO, incluindo Portugal.

